Play-offs: choc entre le Standard et Anderlecht

D'un point de vue comptable, les troupes d'Ivan Leko possèdent trois points d'avance mais, en cas d'égalité au terme des play-offs, les Brugeois seront sacrés car ils ont remporté la phase classique du championnat. C'est donc quatre points que le RSCA doit reprendre aux 'Gazelles' d'ici fin mai s'il veut décrocher un 35e titre national.

Toutefois, le parcours en play-offs I est semé d'embûches et l'équipe d'Hein Vanhaezebroeck se rendra à Sclessin mercredi soir (20h30) pour un Clasico toujours attendu. Les Liégeois de Ricardo Sa Pinto (4e, 28 pts), vainqueurs de la Coupe et déjà assurés de disputer l'Europa League la saison prochaine, restent sur un match convaincant face à une équipe de La Gantoise (1-0) en pleine spirale positive. En phase classique, le choc entre le Standard et Anderlecht avait accouché d'un prolifique partage (3-3), Sofiane Hanni marquant un triplé pour son dernier match sous la vareuse mauve.

Mardi (20h30), les 'Buffalos' d'Yves Vanderhaeghe (3e, 31 pts) voudront se remettre sur de bons rails lors de la réception de Genk, qui occupe la 6e et dernière place (26 pts). Les Limbourgeois, menés 2-0 à Charleroi ce weekend, ont fait preuve de caractère pour revenir au score et obtenir le point du partage, conservant leur chance de qualification européenne.

La dernière rencontre de la journée verra le leader brugeois tenter de mettre fin à une série de deux défaites lors de la réception du Sporting de Charleroi, jeudi (20h30) au Jan Breydel. Face à des Carolos (5e, 27 pts) sevrés de victoire depuis le 19 janvier, la victoire est presque obligatoire pour le Club, invaincu à domicile cette saison en championnat. Fait assez étonnant que pour être souligné, les Brugeois n'ont pas encore marqué un seul but de plein jeu en POI.