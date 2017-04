Play-offs 2 : L'Union Saint-Gilloise et le Racing Genk continuent leur sans-faute

Les Unionistes ont ouvert le score grâce à Gertjan Martens, bien servi par Nicolas Rajsel (0-1, 19e). Quelques minutes plus tard, Zinho Gano a égalisé (1-1, 25e). L'équipe de Marc Grosjean a repris les devants avant la mi-temps grâce au capitaine Charles Morren (1-2, 30e). En seconde période, la RUSG a ajouté deux buts, le premier via Mohammed Aoulad d'un tir croisé (1-3, 69e), le second sur une lointaine frappe de Rajsel (1-4, 71e) sur laquelle Laszlo Köteles n'est pas exempt de tout reproche. L'Union Saint-Gilloise est donc en tête du groupe A avec 6 points avant son match contre le Standard de la semaine prochaine. Le Standard (1 pt) affrontait Saint-Trond (3 pts) samedi soir alors que la rencontre entre Malines (0 pt) et le Lierse (3 pts) se déroulera dimanche. Dans le groupe B, Eupen est allé s'imposer 0-2 à Mouscron dans le duel wallon. Les 'Pandas' de Jordi Condom ont marqué via Henry Onyekuru (0-1, 31e) et Mamadou Sylla (0-2, 55e). Longtemps tenu en échec sur la pelouse de Roulers, le Racing Genk a finalement émergé en fin de rencontre (0-1). A peine rentré en jeu, l'attaquant espagnol Jose Naranjo a permis aux Limbourgeois d'empocher les trois points contre la formation de D1B. La dernière rencontre du groupe B aura vu Lokeren et Courtrai se quitter sur un partage blanc (0-0). Au classement, Genk reste en tête avec 6 points, devant Courtrai et Eupen (4 pts). Roulers (1 pt), Lokeren (1 pt) et Mouscron (0 pt) accusent déjà un retard considérable.