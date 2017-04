Play-offs 1 : Anderlecht et Gand se termine par un partage (0-0)

Une transversale de Dennis Appiah, aligné à l'arrière droit à la place d'Andy Najar blessé, a fait croire au public qu'il allait assister à une rencontre au rythme endiablé (1e). En fait, les spectateurs ont eu droit à un longue période d'observation entre deux équipes, qui voulaient avant tout ne pas perdre. La Gantoise a pris la possession du ballon à son compte mais n'a jamais démenti sa mauvaise réputation en déplacement. Les Buffalos ont mis du temps à décrocher leur premier corner (28e). Anderlecht n'était pas plus précis à l'image d'une passe de Lukasz Teodorczyk dans la foulée de Sofiane Hanni, qui n'a pas pu l'intercepter (22e). Les deux gardiens sont restés au chômage technique jusqu'au repos.

La seconde période a démarré à une toute autre allure. D'emblée, Moses Simon a permis à Yuya Kubo de se retrouver les yeux dans les yeux avec Frank Boeckx mais le Japonais a frappé le ballon au-dessus du but anderlechtois (48e). Les Bruxellois ont réagi en dessinant une combinaison en un temps. Invisible jusque-là, Youri Tielemans a ponctué cette action d'un shoot, qui s'est écrasé sur la transversale (51e). Enfin, le public avait droit à des étincelles. Les Buffalos ont pu compter sur les rushes de Kubo (55e, 58e) et les Mauves ont vu Teodorczyk prendre le meilleur sur Stefan Mitrovic pour la première fois (63e). Le Polonais n'aura toutefois pas mené son combat avec le défenseur serbe juqu'au bout puisqu'il a été remplacé par Isaac Kiese Thelin (72e). C'était le second changement de René Weiler après celui de Massimo Bruno pour Nicolae Stanciu (67e).

Hein Vanhaezebrouck a alors décidé de modifier son attaque. Le coach gantois a sorti Jérémy Perbet pour Kalifa Sylla (73e), Simon pour Samuel Kalu (78e) et Kubo pour Thomas Matton (85e). Cette manoeuvre n'a pas empêché Anderlecht de se maintenir dans le camp gantois. Mais Kiese Thelin a manqué l'occasion d'infliger aux Buffalos une troisième défaite d'affilée en play-offs 1 au Parc Astrid.