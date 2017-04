Play-off 1 : Ostende arrache le partage face à Zulte Waregem (1-1)

Avant le coup d'envoi, Ostende a offert une coupe en chocolat à Mbaye Leye, le capitaine de Zulte Waregem. Cela n'allait pas être l'unique cadeau que les Kustboys ont donné à leurs adversaires. Yves Vanderhaeghe comptait sur le retour de Landry Dimata pour régler le grave manque de concrétisation constaté lors de la première journée. L'attaquant ostendais a directement lancé quelques rushes à partir de la ligne médiane, qui ont fait souffrir Zulte mais sans plus.

Les visiteurs ont hérité de la première grosse occasion sur un mouvement lancé par Souahilo Meité via une superbe passe à Dalsgaard. Le défenseur danois a servi Luca Marrone, qui s'est heurté à Silvio Proto (8e). C'était le moment de Zulte Waregem mais Sander Coopman, pourtant bien placé, a expédié le ballon loin au-dessus (9e). A partir de ce moment, Ostende a donné un festival d'occasions manquées. Fernando Canesin a inauguré la série (12e). Knowledge Musona en a gaspillées deux, une du pied et une la tête (27e, 29e). Adam Marusic a dévissé son tir (30e) et Dimata a envoyé le ballon sur le montant (37e). Par contre, Proto s'est montré vigilant en sortant du bout des doigts un envoi de Marvin Baudry (33e). La seconde période a débuté sur une parade de Kenny Steppe sur un shoot des 25 mètres de Franck Berrier (47e). Pour inverser le cours de la rencontre Francky Dury a effectué deux changements: Onur Kaya (56e) et Christophe Lepoint (57e) ont pris la place de Marrone et de Robert Mühren. L'expérience des deux remplaçants a vite donné des résultats. Proto a directement dû intervenir sur un essai de Leye (58e). Ostende a retenu son souffle mais une petite perle de Dalsgaard le lui a coupé (66e, 0-1).

La réaction des Kustboys a traîné malgré les montées au jeu de deux attaquants: Yassine El Ghanassy (76e) et Joseph Akpala (81e) pour Canesin et Dimata. D'ailleurs, les joueurs les plus dangereux ont été un défenseur et un milieu. Si d'un superbe réflexe, Steppe a empêché une volée de David Rozehnal de faire mouche (88e), il s'est incliné sur un coup de tête de Berrier (90e+1, 1-1).