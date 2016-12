Pas de point attribué à Charleroi-Standard

L'arbitre serbe Gumienny avait définitivement arrêté la rencontre à la 68e minute en raison du comportement des supporters des deux clubs. Le Standard devra en outre jouer un match à huis clos. Le sursis qui concernait un autre match à huis clos (infligé le 2 mars) a lui été levé. Ce seront donc deux matchs à bureaux fermés que devra observer le club de Sclessin.

Le Sporting Charleroi un match à huis clos avec sursis.

Carolorégiens et Liégeois devront également acquitter une amende de 5000 euros, le maximum prévu par les règlements fédéraux.

Comme c'est une Chambre extraordinaire qui a siégé, les deux clubs ne peuvent aller en appel de ces décisions que devant la Cour d'Arbitrage pour le Sport (CBAS), ultime instance d'appel sportif en Belgique.

Elle a décidé qu'aucun point ne serait attribué à l'issue de la rencontre Charleroi-Standard arrêtée à la 68e minute par l'arbitre Serge Gumienny en raison du comportement des supporters des deux clubs. Le Standard menait 1-3.

Le Standard va en appel

Grégory Ernes, avocat du Standard, a immédiatement annoncé la volonté des 'Rouches' de se pourvoir en appel après l'annonce de la décision des instances fédérales.

"Le Standard n'accepte pas cette sanction. Le club va employer tous les moyens juridiques pour combattre cette décision. En première instance nous allons nous rendre devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS). Si nécessaire nous irons devant le tribunal civil. Il est quand même étranger que 24 heures après la comparution il y ait déjà une décision. Cela pose des question sur la correction juridique."

Pierre Lochte, directeur juridique du Standard, n'est pas non plus d'accord avec la sanction. "C'est injuste et sans précédent qu'un club soit puni de manière sportive pour le comportement de ses supporters. Ce n'est pas la première fois qu'un match est arrêté en Belgique. C'est la première fois que pour cette raison des points soient retirés", a-t-il déclaré.

La sanction, un signal fort aux supporters !

Le Sporting Charleroi a tenu parole et a décidé de ne pas aller en appel de la décision prise jeudi par la Chambre extraordinaire de la Commission des litiges de l'Union belge (URBSFA). Me Jean-Philippe Mayence, l'avocat du club, a confirmé cette décision jeudi après-midi.

"Charleroi a toujours dit qu'il n'entamerait pas de bataille juridique. Nous n'allons donc pas faire appel. C'est un signal très fort au club et aux supporters. Avec cette sanction, il est clair que les choses doivent changer", estime Me Mayence. "Bien que le match à bureaux fermés soit avec sursis, je trouve qu'il s'agit d'une sanction forte pour un club qui n'avait encore jamais été responsable auparavant de l'arrêt d'un match. Qu'aucun des clubs ne reçoive de point me satisfait. C'est ce que prévoit le règlement."