Pas de Frutos, ni de Vanderhaeghe dans le staff de Hein Vanhaezebrouck à Anderlecht

Nicolas Frutos et Yves Vanderhaeghe ont décliné la proposition de devenir son assistant. L'Argentin, T1 intérimaire pendant quatre rencontres, après le départ de René Weiler, et Anderlecht ont mis un terme à leur collaboration.

"Hein Vanhazebrouck a parlé avec Nicolas Frutos. Celui-ci a indiqué ce matin qu'il avait bien réfléchi et n'acceptait pas la proposition pour des raisons familiales, qu'il avait besoin de se retirer quelques mois", a expliqué Van Holsbeeck. Anderlecht a officialisé mardi l'arrivée sur le banc de Hein Vanhaezebrouck, qui a mis fin à son aventure à La Gantoise la semaine dernière.

L'entraîneur champion de Belgique 2015 a signé un contrat de trois ans. Les recherches d'un T2 reprendront dès mercredi, a précisé Van Holsbeeck. "Et je peux vous dire que depuis qu'on sait que Vanderhaeghe et Frutos ont refusé, mon téléphone est plein. Nous analyserons les candidatures". Le nom de Karim Belhocine est régulièrement cité. "C'est un profil intéressant, mais il est encore sous contrat à Courtrai. Nous sommes occupés à regarder sa situation", a concédé le manager. "Je connais bien Karim. Je l'ai eu comme joueur à Courtrai et à Gand. Et déjà comme joueur, c'était un entraîneur dans le vestiaire", a ajouté Vanhaezebrouck.