Pas d'opération pour Kara Mbodji

"Un grand spécialiste et médecin du sport a confirmé le diagnostic du staff médical du RSC Anderlecht et du docteur Declercq : aucune opération n'est nécessaire. Kara subira des soins spéciaux et il sera sélectionnable pour le match de dimanche prochain face au SV Zulte Waregem", précise le club bruxellois sur son site internet.

Kara Mbodji n'a pas encore joué en 2017 avec Anderlecht. Il était en janvier à la CAN avec l'équipe du Sénégal. Le joueur a signé cette semaine un nouveau contrat, amélioré, à Anderlecht.