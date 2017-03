Participez à Complètement Foot grâce à votre Sport/Foot Magazine

Avec le match amical des Diables Rouges en Russie en guise de décor, Sport/Foot Magazine rejoint le " Club de supporters " de Complètement Foot, le désormais célèbre talk-show de VivaCité animé par David Houdret, accompagné par le journaliste de la RTBF Pascal Scimè mais aussi ses fameux consultants que sont Alexandre Teklak, Benjamin Nicaise, Nordin Jbari ou encore Stephan Streker. Et évidemment, les lecteurs sont invités à être de la partie.

Ce mardi 28 mars 2017, toute l'équipe vous propose donc de passer une soirée spéciale " Diables Rouges " en compagnie des membres de l'émission et d'un journaliste de Sport/Foot Magazine, de 17 à 23 heures. Avec, au programme : une visite des coulisses de l'émission, une rencontre avec toute l'équipe, la retransmission du match et une participation aux débats. Le tout au rythme des réactions via SMS, tweets et commentaires sur Facebook, qui font aussi vivre l'émission chaque semaine.

Pour participer, il faut évidemment être libre le mardi 28 mars en soirée, afin de rejoindre toute l'équipe dans les studios de VivaCité à Mons.

Comment s'inscrire ? Via le site internet de VivaCité, où il vous sera demandé de répondre à un petit questionnaire, afin de connaître votre perception de l'émission et vos préférences en matière de clubs belges et étrangers. Vos réponses activeront votre participation, et par conséquent vos chances d'être tiré au sort pour participer à cette soirée diabolique dans les studios de la RTBF à Mons.

Pour vous inscrire, cliquez ici

Par Guillaume Gautier