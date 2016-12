Partage 2-2 entre Eupen et Charleroi

Il fallait attendre 17 minutes pour voir la première opportunité de la rencontre, un tir de Jeffren neutralisé par Penneteau. À la demi-heure, Onyekuru s'infiltrait dans le rectangle avant d'être arrêté fautivement par Willems. Mamadou Sylla se chargeait de convertir le penalty: 1-0 (32e). Willems avait aussitôt l'occasion de se racheter. Il reprenait de la tête un centre de Bakar, Van Crombrugge détournait sur la transversale. Au rebond, Baby croisait trop son tir. Quelques minutes plus tard, le gardien des Pandas Van Crombrugge se blessait, tout seul, à la cheville. Niasse le remplaçait dans les buts (39e). Le deuxième gardien d'Eupen s'illustrait d'emblée, bien malgré lui: un long ballon en profondeur arrivait dans les pieds de Bedia, qui rentrait dans le rectangle et centrait, Niasse déviait le ballon dans ses propres filets (44e). La deuxième mi-temps était animée. Bedia, de la tête, manquait de peu le cadre de la tête (53e). Eupen reprenait l'avantage grâce à une tête d'Onyekuru déviée par Baby (55e). La joie d'Eupen était à nouveau de courte durée: sur un centre de Benavente, Fall reprenait de volée et trompait Niasse (60e). À la 70e, l'arbitre Boucaut annulait un but de Taulemesse pour hors-jeu. Avec 31 points, Charleroi rejoint Anderlecht, Ostende et La Gantoise au troisième rang, derrière Zulte Waregem (35) et le Club Bruges (33). Eupen, 17 points, est douzième.