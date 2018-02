Oui, mais... Top 10 des hésitations en images

Comme d'hab, le football belge et ses représentants ont livré en 2017 leur lot de gagnants et de losers, de révélations et d'arnaques, de grandes gueules et de poissards, etc... Le jury bicéphale Sport/Foot Magazine-RTBF les a passés au crible. Voici en images les 10 " Oui, mais... "