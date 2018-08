Ostende s'impose à Courtrai (1-2)

Les prestations de Courtrai et d'Ostende n'ont guère été passionnantes jusqu'ici. Et les Côtiers ont renforcé cette constatation en perdant immédiatement le ballon sur la mise en jeu. Un peu plus tard, Canesin n'a pas profité d'une perte de balle d'Idir Ouali (8e). Mais les Kustboys étaient toujours à l'attaque. Sur le troisième corner, ils ont ouvert la marque par Goran Milovic après que Sébastien Bruzzese a renvoyé dans ses pieds un tir de Zarko Tomasevic (9e, 0-1). Courtrai a mis du temps à se réveiller et tous les supporters ont cru à l'égalisation quand Jovan Stojanovic a expédié le ballon sur la transversale (29e). Les visités se sont ensuite présentés à plusieurs reprises dans les seize mèters adverses mais Ouali (33e)et Ilombe Mboyo (40e)n'ont pas surpris Fabrice Ondoa. Courtrai a poursuivi sur sa lancée mais Ouali a visé le petit filet (53e) et a placé le ballon dans les mains d'Ondoa (57e). Jovan Stojanovic a également eu deux opportunités de tromper le gardien ostendais. Le Serbe est passé tout près sur coup franc (64e) mais il a égalisé sur une passe de Karel D'Haene (80e, 1-1). Les Coutraisiens espéraient prendre un point mais Aleksandr Bjelica en a décidé autrement d'un tir des vingt mètres dans l'angle supérieur (82e, 1-2).