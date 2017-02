Ostende s'impose 0-4 à Westerlo

Sur une pelouse en très mauvais état, il aura fallu attendre la 20e minute pour voir une première réelle opportunité par l'entremise de Frank Berrier qui a vu son tir s'échouer sur la barre transversale de Van Langendonck. Après le repos, Ostende a pris les devants en héritant d'un pénalty frappé et converti par Dimata (51e, 0-1). Plus de dix minutes plus tard, Ostende a été tout proche de faire le break, mais Dimata, servi sur un plateau par Musona, a raté l'immanquable (64e). Un manqué sans conséquence, puisque Musona a ensuite profité d'une énorme maladresse défensive pour faire le break à moins d'un quart d'heure du terme (76e, 0-2). Dans les dernières minutes de la rencontre, les Côtiers vont encore enfoncer le clou via une frappe sèche de Jonckheere (80e, 0-3) et sur une contre attaque conclue par Marusic (90+1, 0-4).

Avant dernier du championnat avec quatre points d'avance sur Mouscron, Westerlo reste en danger. De son côté, Ostende, qui compte 48 points, est quasiment assuré de disputer les play-offs 1.