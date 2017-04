Ostende remporte son premier match des play-offs contre Charleroi (1-0)

Vainqueur d'Anderlecht en milieu de semaine (0-1), le Sporting de Charleroi avait l'occasion de signer un troisième succès de rang afin de sécuriser sa 4e place. En face, les 'Kustboys' d'Yves Vanderhaeghe n'avaient toujours pas remporté la moindre rencontre en play-offs. La première mi-temps a été assez fermée, les deux équipes étant plus préoccupées à bien défendre qu'attaquer. Franic N'Ganga, dont le centre a rebondit sur la transversale, a hérité de la première occasion (12e).

Le KVO s'est davantage montré en fin de mi-temps, notamment avec une reprise de la tête de Marusic qui est passée peu à côté du but de Nicolas Penneteau (40e). En seconde période, Yassine El Ghanassy a été le premier à s'illustrer sur une frappe qu'a difficilement pu repousser Penneteau (50e). Alors que le match s'est emballé, avec des occasions de part et d'autre, le KVO a ouvert la marque sur un penalty accordé aux Ostendais pour un tirage de maillot de Damien Marcq.

Le Français a également été exclu pour une deuxième carte jaune (64e). Sébastien Siani n'a pas tremblé et a pris Nicolas Penneteau à contre pied (1-0, 66e). Malgré son infériorité numérique, les 'Zèbres' auraient pu revenir au score. Clément Tainmont a récupéré un ballon dans les pieds de David Rozenhal mais le Français n'est pas parvenu à tromper William Dutoit (75e). La phalange de Felice Mazzu a laissé passer sa chance et a finalement dû s'incliner. Au classement, Charleroi reste 4e avec 33 points alors qu'Ostende double provisoirement Zulte Waregem et pointe à la 5e place (31). Lundi, le Club de Bruges (3e, 35 pts) recevra Zulte Waregem (6e, 29 pts).