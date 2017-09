Ostende défiera La Gantoise dans une surprenante rencontre du bas de classement

Ostende et La Gantoise, respectivement 4e et 3e du défunt championnat, s'affronteront dimanche (18h) dans un sommet du bas de tableau lors de la 7e journée de Jupiler Pro League. En effet, les deux équipes occupent les deux dernières positions du classement et n'ont pas encore remporté la moindre rencontre cette saison, toutes compétitions confondues.