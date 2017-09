Ostende : crise de croissance

92e minute, Louis Verstraete se présente seul devant Mike Vanhamel, puis crucifie le portier ostendais et les derniers espoirs locaux. Pourtant remuant jusque-là le long de son banc de touche, Yves Vanderhaeghe est KO, son regard se perd alors que son équipe poursuit sa lente descente aux enfers. Un peu plus haut, dans la tribune, le directeur sportif, Luc Devroe est désabusé, il avait déjà affiché son inquiétude un peu plus tôt alors que le marquoir indiquait 0-1.

...