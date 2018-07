Ostende bat Mouscron 2-1

Les Hurlus avaient ouvert le score par Idrissa Sambu après 23 minutes et Ostende avait égalisé grâce à Brecht Capon en tout début de seconde période (46e). L'Excel se retrouvé réduit à 10 suite à l'exclusion de Godeau (2 jaunes) à la 67e. Fernando Canesin offrait la victoire aux Côtiers en marquant à la 75e, dans le premier match officiel de Gert Verheyen à la tête du KVO. Une rencontre que Mouscron terminait à 9, Christophe Diedhiou étant exclu dans le temps additionnel. Trois matches auront lieu dimanche: FC Bruges - Eupen (14h), Charleroi - Antwerp (18h) et Lokeren - Genk (20h). Vendredi, le Standard avait ouvert le bal en s'imposant 3-2 face à la Gantoise. Samedi, Anderlecht est allé s'imposer 1-4 à Courtrai, avant que Zulte Waregem et Waasland-Beveren (2-2) et Saint-Trond et le Cercle Bruges (0-0) ne se quittent dos à dos.