Orlando Sa rejoint finalement la Chine et le Henan Jianye

Orlando Sa rejoint ainsi Henan Jianye pour un montant de 8 millions d'euros, rapportent en outre plusieurs médias mercredi. "Notre club et le joueur ont reçu ce matin (mercredi matin, ndlr) une dernière offre qui correspondait aux attentes initiales. le Standard de Liège et Orlando ont décidé d'accepter cette proposition", a communiqué le club liégeois mercredi après-midi.

Sa, 29 ans et arrivé à Liège à l'été 2016 en provenance du Maccabi Tel Aviv après avoir porté notamment les maillots de Reading en Angleterre, du Legia Varsovie, de Limassol ou de Fulham. L'attaquant, qui aimerait décrocher une sélection avec le Portugal pour la prochaine Coupe du monde 2018 en Russie, est le meilleur buteur des 'Rouches' cette saison avec 13 réalisations toutes compétitions confondues.

"Prendre cette nouvelle orientation dans ma carrière n'a vraiment pas été un choix facile tant le Standard de Liège et ses fantastiques supporters ont compté pour moi durant toute la période passée ici mais il y a des opportunités que ma famille et moi-même ne pouvons refuser", a expliqué Orlando Sa cité par son club. "Je tiens à remercier le club, mes coéquipiers, le staff et, bien entendu, les fans pour leur soutien et leur souhaite le meilleur pour les années à venir."