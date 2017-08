Onyekuru, le nouveau chouchou des Mauves

Le coeur des amateurs nigérians de football saigne. Depuis des années, le Lagos National Stadium, le symbole des tout puissants Super Eagles, se détériore, abandonné, dans le quartier populaire de Yaba. Le Nigeria n'y a plus disputé de match depuis 2004 et la LG Cup, un banal tournoi d'exhibition organisé par LG Electronics, le géant sud-coréen de l'électronique. Dix ans plus tard, le complexe sportif multifonctionnel, qui comporte un stade de football mais aussi une piscine olympique et des salles de basket, de volley, de tennis de table, de lutte et de boxe, est la proie de voyoux qui l'utilisent comme base pour leurs raids sur les citoyens. De temps à autre, l'arène en ruines accueille des événements religieux.

