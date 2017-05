On connaît les 3 nominés pour le Footballeur Pro de l'Année

Les milieux de terrain d'Anderlecht Leander Dendoncker (22 ans) et Youri Tielemans (20 ans) et le meneur espagnol de Genk Alejandro Pozuelo (25 ans) sont les trois joueurs retenus par leurs pairs pour obtenir le titre de "Footballeur Pro de l'Année". La Pro League et Het Nieuwsblad ont annoncé leurs noms vendredi.