On connaît les 3 finalistes retenus pour l'Espoir de l'Année

Il s'agit de Nany Landry Dimata (Ostende), Henry Onyekuru (Eupen) et Youri Tielemans (Anderlecht)

Le trophée d'Espoir de l'Année est réservé aux joueurs âgés de moins de 22 ans au 1er juillet de cette année. Les 389 joueurs de la Jupiler Pro League ont choisi les attaquants d'Ostende et d'Eupen et le milieu de terrain d'Anderlecht. Dimata, 19 ans, a inscrit 12 buts en 26 rencontres et disputé la finale de la Coupe avec Ostende. Le Nigérian Henry Onyekuru, 19 ans, en est lui à 19 buts, un seul de moins que l'actuel meilleur buteur du championnat, Lukasz Teodorczyk. Youri Tielemans, 20 ans, a pour sa part fait trembler les filets à 13 reprises.

Déjà Lauréat du Soulier d'Ebène, il pourrait être sacré champion de Belgique avec Anderlecht jeudi à Charleroi. Le vainqueur succèdera au palmarès à Leon Bailey (Genk), qui a rejoint le Bayer Leverkusen en janvier. Jeudi, ce sont les trois candidats au trophée d'Entraîneur de l'Année qui seront connus et vendredi ceux de Footballeur Pro de l'Année. Frank Boeckx (Anderlecht), Lovre Kalinic (La Gantoise) et Mathew Ryan (Genk) sont les nominés au trophée de Gardien de l'année. Seuls les joueurs des seize clubs de la Jupiler Pro League votent pour l'attribution des différents trophées.