On connaît les 3 finalistes du Gardien de but de l'Année

La Pro League et le quotidien flamand Het Nieuwsblad ont annoncé ce choix mardi. Le Trophée sera attribué lundi prochain lors du Gala du Footballeur Pro de l'Année.

Les 389 joueurs de la Jupiler Pro League ont choisi les gardiens d'Anderlecht, Gand et Genk. 'Frank The Tank' Boeckx (30 ans) est devenu cette saison de manière inattendue le N.1 à Anderlecht. Il a réussi treize 'clean sheets'. Le Croate Kalinic est arrivé en janvier chez les Buffalo's a tout de suite fait impression. L'Australien Ryan a lui été prêté lors du mercato hivernal par Valence et a lui aussi apporté son talent à l'arrière-garde limbourgeoise. La vainqueur succédera au palmarès à Ludovic Butelle.

Le portier brugeois a été classé cette saison en 4e position. Colin Coosemans (FC Malines) a lui complété le Top 5. Mercredi, ce sont les trois candidats au trophée d'Espoir de l'Année qui seront connus, jeudi ce seront ceux d'Entraîneur de l'Année et vendredi ceux de Footballeur Pro de l'Année. Seuls les joueurs des seize clubs de la Jupiler Pro League votent pour l'attribution des différents trophées.