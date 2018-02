On a besoin du Standard en Play-Offs 1

Marc Coucke a réussi une entrée spectaculaire dimanche dernier. Quel contraste avec les dernières semaines déprimantes du côté d'Anderlecht où se sont succédé mauvais résultats, blessures, mercato raté, et ce départ de Sofiane Hanni qui n'a pas été compensé. On peut être favorable ou opposé à l'arrivée de Coucke, mais une chose est sûre, c'est que les choses vont changer à Anderlecht. Et je le disais déjà l'an dernier, j'ai l'impression que le club est à l'arrêt depuis cinq ans.

Le Sporting a toujours été la locomotive du foot belge mais depuis trop longtemps, ce n'est plus le cas, que ce soit au niveau des infrastructures, du jeu, ou des idées. Cette fois, il y aura du changement dans les hautes sphères et à des postes importants. Je n'ai jamais été un grand fan du show Marc Coucke, je ne pense pas que tu gagnes des matches avec ça, mais je suis certain que derrière ces artifices, le nouveau président des Mauves ne va pas laisser traîner les choses en état : il veut des titres, de grands matches européens, il veut que le plus grand club du pays retrouve son rang au plus vite.

Sportivement, ce premier match de Coucke coïncide avec la résurrection de Teodorczyk. Mais j'ai surtout apprécié la paire Morioka-Gerkens derrière le buteur polonais, un duo qui est bien plus efficace que Saief-Bruno qui fut essayé à Saint-Trond. Mais les problèmes ne sont pas résolus pour autant et je pense qu'ils resteront présents durant les PO1. Anderlecht va devoir se battre jusqu'au bout pour obtenir une qualification européenne.

À Sclessin, j'ai vu un match qui a été émaillé de trois erreurs arbitrales qui ont eu de lourdes conséquences sur le résultat final. Un but de chaque côté aurait dû être annulé et un penalty sur Paul-José Mpoku n'a pas été sifflé. Mais malgré ce résultat décevant pour le Standard, je pense qu'ils se qualifieront pour les Play-Offs 1 vu le programme à venir de Courtrai (à Bruges et face à Charleroi). Ces PO1 ont besoin du Standard. Avec des joueurs comme Mpoku, Edmilson et Carcela, il serait dommage pour notre championnat de ne pas les retrouver avec les meilleurs lors du sprint final.

L'international marocain a une nouvelle fois été éblouissant dans ses prises de balle mais il doit apprendre à donner son ballon plus vite car dans ce rôle de neuf et demi, sa vision du jeu doit être plus aiguisée. Mais c'est évidemment un réel bonheur de le retrouver sur nos terrains. Si le Standard venait à se qualifier pour les PO1 après son déplacement à Ostende et enchaînait par une victoire en Coupe face à Genk, il pourrait faire très très mal dans ce final six. Car les Liégeois n'auraient alors plus aucune pression sur leurs épaules, et vu la qualité présente aujourd'hui au sein de cette équipe, elle pourrait enfin afficher l'étendue de ses possibilités. Je trouve d'ailleurs aberrant de placer la finale de la Coupe aussi tôt dans la saison, ça fausse la suite de la compétition.

Concernant le titre, je n'ai pas de grands doutes. Bruges devrait être sacré, d'autant que la concurrence est particulièrement faible cette saison. Même quand le Club n'est pas à niveau comme à Sclessin, avec Ruud Vormer et Hans Vanaken particulièrement éteints, il arrive souvent à s'en sortir avec un résultat positif. Le Club a perdu pas mal de points ces dernières semaines mais possède toujours une large avance au classement. Je crois que le champion est connu.