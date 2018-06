Olivier Deschacht quitte Anderlecht...

Olivier Deschacht, dont le contrat expire le 30 juin, souhaitait rester un an de plus à l'ombre de Saint-Guidon, mais la direction du club lui a indiqué lundi qu'elle ne comptait plus sur lui. Il n'a pas été convié à passer les tests médicaux prévus de lundi à mercredi, la reprise des entraînements étant fixée à jeudi pour les troupes de Hein Vanhaezebrouck.

Arrivé en équipes de jeunes d'Anderlecht en 1997, Olivier Deschacht est passé professionnel au Sporting bruxellois en 2001, sous les ordres d'Aimé Anthuenis. Recordman du nombre de matches disputés sous le maillot anderlechtois (601), qu'il a porté pour la dernière fois face à Genk le 20 mai dernier, Olivier Deschacht a été sacré champion de Belgique à huit reprises avec les Mauves. Il compte 20 sélections en équipe nationale.

La saison dernière, Olivier Deschacht avait été envoyé dans le noyau B à la mi-février, et avait réintégré le noyau A début avril.

"C'est aujourd'hui une page importante qui se tourne afin de donner toutes les chances au renouvellement et au rajeunissement de l'équipe", a indiqué le club dans un communiqué. "Olivier Deschacht est une icône du club et il fera pour toujours partie de notre famille. Dans un futur proche, nous mettrons Olivier Deschacht à l'honneur de façon adéquate."