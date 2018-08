Odjidja, de retour à Gand, là où tout a commencé

Septembre 2016, Legia Varsovie. Besnik Hasi est le nouvel entraîneur et il a explicitement demandé le transfert de Vadis Odjidja. Ils ont joué ensemble lors de la dernière saison de Hasi au RSCA puis ont été adversaires pendant quatre ans et demi, quand Odjidja était la plaque tournante du Club Bruges et Hasi entraîneur-adjoint du Sporting.

...