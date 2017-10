Nurio Fortuna, la redoutable surprise offensive des Zèbres

De sa première conférence de presse, on retient plutôt une attitude que des mots. Tout le long d'un discours déroulé dans un français hésitant, avec lequel il s'était familiarisé à l'école, Nurio Fortuna arbore un large sourire. La joie de vivre est contagieuse et le Portugais semble avoir rayé les mots "pression" et "stress" de son dictionnaire. Il parle ouvertement de top 3 et fait sourire la concurrence. Mais deux mois après son arrivée dans le Pays Noir, il ne reste que très peu d'adversaires qui gardent le visage radieux quand résonne le nom du nouveau latéral gauche des Zèbres.

