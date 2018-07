"Nous avons produit le meilleur football"

Chris Van Puyvelde: " Nous avons écrit l'histoire, et nous avons effleuré le rêve ultime du bout des doigts. Un centimètre, pas plus. Ce n'est pas un hasard, car j'ai vu une équipe qui avait faim. La sélection était représentative, et certains joueurs à propos desquels des doutes subsistaient se sont révélés. Je pense à Dedryck Boyata. D'autres ont confirmé : Eden Hazard a joué un très grand tournoi. Kevin De Bruyne est un peu resté en retrait, il a commencé le tournoi très bas car nous étions alors en possession du ballon, puis a avancé sur l'échiquier. Mais, dans l'ensemble, ce fut une prestation très homogène. Notre match référence fut celui contre le Brésil. C'était vaincre ou mourir. Nous avons vaincu et nous nous sommes affirmés aux yeux du monde entier. Ceux qui s'estiment déçus par la prestation des Diables Rouges sont des rabat-joie, je ne m'en formalise pas. J'ai reçu des réactions positives de toutes les parties du monde. Le président du Japon m'a serré dans ses bras. Il m'a dit qu'il se souvenait encore très bien du moment où je m'étais adressé à un auditoire de 2.000 personnes - tout le gratin du football asiatique - à Hiroshima.

