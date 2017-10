Nicolas Frutos rend son tablier après un six sur six et un Clasico victorieux

L'ancien buteur argentin des mauves était en effet pour la quatrième et dernière fois à la tête de l'équipe championne de Belgique avant la trêve internationale et l'arrivée apparemment minutieusement programmée de HVH. Point de vue résultats il n'aurait en tout cas pu faire mieux en championnat: six points sur six dont un Clasico victorieux au Stade Constant Vanden Stock - ce n'était plus arrivé depuis avril 2014 ! - grâce à un but d'Henry Onyekuru à la 89e.

Le Portugais Josué Sa, préféré à Olivier Deschacht, profitait de la blessure d'Uros Spajic pour effectuer ses débuts officiels à Anderlecht. En face le Roumain Razvan Marin bénéficiait lui de la suspension de Carlinhos en milieu de terrain alors que devant Ricardo Sa Pinto avait préféré le Croate Duja Cop, aligné seul en pointe, à Orlando Sa.

Le technicien portugais allait toutefois être contraint de remplacer Merveille Bokadi, touché au genou dans un contact pourtant en apparence anodin avec Onyekuru, cinq minutes plus tôt, par Valeri Luchkevych, dès la 28e minute. A part cela le public n'avait guère l'occasion de vibrer, le Standard cadenassant le jeu et empêchant Anderlecht de développer celui qu'il souhaitait. Aucun des deux entraîneurs ne modifia son équipe au repos. Anderlecht l'échappa belle dès la reprise lorsque Cop arracha le ballon à Kara Mbodj mais ne cadra pas son tir, alors que l'occasion était belle. La réaction, un vigoureux tir du gauche de Lukasz Teodorczyk, mit en difficulté le gardien Guillermo Ochoa qui écarta néanmoins le ballon (57e). Le Polonais inquiéta encore le Mexicain mais sans le surprendre 3 minutes plus tard.

Frutos rappela Alexandru Chipciu sur le banc pour lancer Pieter Gerkens dans la bagarrre à la 68e, Sa Pinto remplaça lui Dieumerci Ndongala par Edmilson, à la 72e, tandis que Teodorczyk céda juste après sa place à Hamdi Harbaoui. Ce fut ensuite au tour de Nicolae Stanciu de relayer Sofiane Hanni à la 81e. Enfin Orlando Sa entra sur la pelouse à la place de Paul José Mpoku à la 87e. Aucun des nouveaux acteurs n'est toutefois impliqué dans la confection de l'unique but du match à la 89e: un centre de Leander Dendoncker qui surmonte Collins Fai et est imparablement repris de la tête par Onyekuru. Luchkevych aurait pu et même dû égaliser dans les arrêts de jeu mais échoua de quelques millimètres.

Comme le disait Frutos vendredi en conférence de presse, il faudra laisser du temps à son successeur pour réviser entièrement le moteur mauve. En attendant il lui laisse malgré tout en héritage une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe, et un six sur six en championnat, même s'ils seront divisés par deux à l'issue de la saison régulière. Anderlecht accuse cependant toujours un retard de 9 points sur le leader, Bruges, le seul club du G5 actuellement qualifié pour le Play-off I, soit dit en passant!