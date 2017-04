Mouscron n'a pas obtenu sa licence

"Ce mercredi, le Royal Excel Mouscron a reçu une décision négative de la part de la Commission de Licences. La direction a pris connaissance de cette décision et n'est pas d'accord avec le raisonnement de ladite commission", ecrit l'Excel sur son site internet. "L'Excel a donc décidé d'aller en appel auprès de la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport. Le Club, qui est en conformité totale avec le règlement en vigueur, considère que la Commission de Licences applique de manière surprenante le nouveau règlement, en utilisant des informations obsolètes.

Pour cette raison, le Royal Excel Mouscron est très confiant pour que la Licence pour la saison 2017/2018 soit attribuée en appel et espère qu'une décision sera prise dans les plus brefs délais". A Mouscron, on ne se dit pas surpris outre mesure par la décision de la Commission de Licences. "Nous étions préparé à un scenario de ce type puisque c'est la troisième année consécutive que l'on essaie d'écarter le REM de la D1, alors qu'il a justifié sa participation sur le plan administratif et sportif, présentant un bilan sain et sans aucun endettement à l'égard de tiers". Mouscron a assuré son maintien en D1A de justesse, lors de la 30e et dernière journée de la phase classique du championnat. C'est Westerlo qui a été relégué en D1B.