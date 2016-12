Mouscron et Westerlo se quittent dos à dos, Malines bat Charleroi

Westerlo a été le premier à se montrer dangereux via Ganvoula qui a vu son essai facilement capté par le portier mouscronnois Delac (9e). Après 20 minutes de jeu, Mouscron s'est offert la plus belle opportunité de la partie jusque-là, mais l'envoi de l'Égyptien Trezeguet passa finalement de peu à côté des cages de Van Langendonck (23e). Sur un corner de Stojanovic, Simic plaça une tête qui rasa la transversale adverse (33e). Au terme d'un second acte sans relief, les deux équipes se sont finalement quittées dos à dos et occupent toujours les deux dernières places avec 12 points.

Face à Charleroi, le Malinois El Messaoudi a hérité de l'une des plus grosses opportunités de la première période sur une reprise de volée non-cadrée (29e). Lors d'un face à face avec Penneteau quelques instants plus tard, l'attaquant français Nicolas Verdier croisa trop son tir et manqua de peu l'ouverture du score (32e). Juste avant le repos, un coup franc de Kolovos s'écrasa sur la transversale de Charleroi (41e).

Il fallut ensuite attendre le dernier quart d'heure de la partie pour voir le match se décanter grâce à Mats Rits, à l'affut d'un ballon mal capté par le portier carolo, qui a ouvert le score à la 80e (1-0). Une courte victoire qui hisse les Malinois au sein du top 6 avec 34 unités, juste devant Charleroi (5e), fort de 34 points également.

Waasland-Beveren a de son côté réalisé l'excellente opération de la soirée grâce à son succès acquis à domicile face à Saint-Trond.

Les Waslandiens ont pris les devants dès la 6e minute de jeu via Gano (1-0), avant de doubler la mise en fin de première période grâce à Mananga (45e, 1-1).

Après la pause, Waasland enfonça le clou et inscrivit un troisième et dernier but par Cerigioni (63e, 3-0).

La réduction du score sur pénalty de Yohan Boli dans le dernier quart d'heure de la partie (75e, 3-1) ne changea pas grand-chose au résultat final de la rencontre.

Au classement, Waasland-Beveren (13e avec 18 points) revient à un point de son adversaire du soir.