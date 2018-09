Mouscron et les entraîneurs, c'est NEXT!

Le programme américain NEXT, c'était peut-être ce que la télé-réalité pouvait nous offrir de plus lamentable et dégradant. On vous le résume car, pas sûr que vous soyez déjà restés des heures dans votre canapé pour suivre son déroulement... Un garçon / une fille a des rendez-vous de speed dating avec cinq filles / garçons retenus dans un bus. Ces cinq candidats défilent tour à tour devant celui / celle qui doit faire un choix. Si le candidat ne lui plaît pas, il crie simplement " Next ".

