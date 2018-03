Mousa Dembélé : Arrête-moi si tu peux

Installé dans le bureau de Mauricio Pochettino pour une conversation entre Argentins, Jorge Valdano s'étonne. Le champion du monde 1986 est surpris de voir, posé sur le bureau du manager de Tottenham, un ballon. Pochettino s'explique : " Parfois, je le jette à mes joueurs, et je leur dis de le toucher, de se rappeler quand ils avaient trois, quatre, cinq, six ans. Je leur dis de retrouver ce sentiment. " Marty McFly voyageait dans le temps avec un DeLorean, et Marcel Proust avec une madeleine. Pochettino le fait avec un ballon.

