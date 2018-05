Mondial 2018: Martinez dévoile la liste des 28 Diables pré-sélectionnés

"C'est une décision tactique", a précisé Roberto Martinez à propos de Nainggolan. La relation entre le technicien espagnol et le médian de la Roma n'a pas été facile. Le 'Ninja' avait été écarté du groupe lors des sélections de septembre et d'octobre. Rappelé en novembre, il avait dû manquer les amicaux contre le Mexique et le Japon sur blessure. En mars, le public du stade Roi Baudouin avait réservé une ovation à Nainggolan lors de sa montée au jeu contre l'Arabie Saoudite. C'est le deuxième Mondial consécutif que manque Nainggolan. Il n'avait pas été sélectionné par Marc Wilmots pour le Mondial 2014.

Peu après l'annonce de sa non-sélection pour le Mondial en Russie, Radja Nainggolan a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale.

Martinez a surpris son monde en dévoilant finalement une pré-liste de 28 joueurs "sur base des informations médicales". Cette liste sera ramenée à 23 joueurs après le match amical contre le Portugal.

La liste des 28 Gardiens : Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels, Koen Casteels Défenseurs : Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Leander Dendoncker, Laurent Ciman, Dedryk Boyota, Jordan Lukaku, Christian Kabasele Milieux : Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Mousa Dembele, Thomas Meunier, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Youri Tielemans Attaquants : Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Eden Hazard, Dries Mertens, Thorgan Hazard, Christian Benteke, Adnan Januzaj

Invité surprise

Comme en 2014, Adnan Januzaj est l'invité-surprise de dernière minute. "C'est une sélection méritée, il peut nous apporter de la qualité supplémentaire", a expliqué Martinez.

"Il avait déjà été appélé (en novembre) et avions essayé une autre position. Depuis lors, sa carrière a été réorganisée à la Real Sociedad. Il y a eu un changement d'entraîneur, un changement de performances, un changement d'attitude sur le terrain. Il a le droit d'être dans cette pré-sélection. Tout le monde connaît son potentiel. Dans les six-sept derniers matchs, son potentiel est devenu réalité. Il peut nous aider de par sa manière de jouer. Il est très fort en un contre un. Il peut nous apporter de la qualité supplémentaire.

"Christian peut nous apporter un autre style de numéro 9", a expliqué Martinez. "Il peut notamment conserver le ballon quand c'est nécessaire. C'est important d'avoir aussi un numéro 9 qui est disponible pour l'équipe. Christian a eu une saison difficile, mais il a l'expérience pour être performant en équipe nationale. Dans les matchs il a joués en qualifications, il a une moyenne de buts impressionnante."

La préparation commencera mardi avec une partie de la sélection. Les Diables Rouges disputeront trois rencontres amicales, contre le Portugal (2 juin), l'Egypte (6 juin) et le Costa Rica (11 juin) avant de s'envoler pour la Russie. Au Mondial, la Belgique affrontera dans le groupe G Panama (18 juin à Sotchi), la Tunisie (23 juin à Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).