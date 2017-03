Moins de spectateurs en Jupiler Pro League

Ce n'est pas la faute du Club Bruges. Son assistance a encore augmenté, passant de 25.660 à 26.669 (+1009). C'est lui qui attire le plus de monde. La deuxième place du Standard est étonnante, compte tenu de ses résultats décevants et de son absence des PO1. Il a toutefois fléchi, avec 21.699 spectateurs, soit -2940. Beaucoup d'abonnés ne se sont pas déplacés pour les derniers matches à domicile. Gand (-402) reste troisième devant Anderlecht (-1407) et Genk (-791).

C'est Malines (+1.919, pour une moyenne de 11.923) qui réalise la plus forte progression des sept clubs dans ce cas. Ostende, qui passe de la treizième à la neuvième place à ce classement, et Zulte Waregem (de la neuvième à la septième place) signent les remontées les plus spectaculaires, alors qu'ils avaient déjà accueilli plus de monde l'année dernière. Saint-Trond essuie la plus grosse perte (-3037) alors qu'il avait franchi le cap des 10.000 l'année dernière. Il chute de la septième à la onzième place.

Si l'assistance a diminué de 651 personnes en un an, c'est partiellement à cause de la relégation d'OHL, qui était douzième en matière d'assistance. Il passait plus de monde (7.132 personnes) à Den Dreef qu'au Kehrweg, le stade d'Eupen, qui a remplacé OHL en 1A. Le KAS a accueilli en moyenne 3.443 spectateurs. Il surpasse quand même l'Excel Mouscron, qui s'est certes débarrassé de la lanterne rouge sportive lors de l'ultime journée mais qui conserve la moyenne d'assistance la plus basse (3.388), même si elle a augmenté de 345 personnes en un an.

Mouscron-Saint-Trond a été le match le moins suivi de la saison avec 1.650 spectateurs. La saison dernière, Mouscron était le seul club de l'élite à ne pas accueillir 5.000 visiteurs en moyenne. Cette année, Eupen reste également largement en dessous de ce nombre. Suite à la remontée de l'Antwerp parmi l'élite, l'assistance moyenne va certainement augmenter, bien que Westerlo, finalement relégué, ait obtenu une méritante treizième place à ce classement.

Par Geert Foutré et Johan Serkijn