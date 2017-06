Mogi vs Mazzù ?

Difficile d'imaginer l'arrivée d'un joueur dans le Pays Noir sans passer par le fameux selfie avec Mogi Bayat en cours de route. Suivi depuis son plus jeune âge par un agent de la région liégeoise, Clinton Mata avait ainsi été incité à entrer dans le Mogipoly pour poser son pion sur la case " Charleroi ". Une histoire parmi bien d'autres, qui rappelle que quand on parle de transfert chez les Zèbres, des premiers chapitres pourtant bien différents se terminent toujours avec l'apparition de Mogi dans l'épilogue. Dorian Dessoleil avait quitté le Mambour avec Kismet Eris comme agent, et un désaccord au bout des négociations, avant d'y revenir deux saisons plus tard, au terme d'un deal bouclé par Mehdi Bayat et Raphaël Cabaraux, proche collaborateur de Mogi.

L'omniprésence de l'aîné des Bayat dans les négociations fait évidemment naître des suspicions. Certains avancent que Mogi voudrait avoir son mot à dire dans le vestiaire ou qu'il tenterait d'influencer les choix de Felice Mazzù dans ses sélections, afin de mettre ses joueurs en vitrine. Hypothèse contestable, quand on se rappelle que le coach des Zèbres a sorti Clinton Mata, certainement le joueur le plus bankable du noyau, de son onze au mois de janvier dernier suite à une prestation moindre à Gand. Nous sommes alors en plein mercato hivernal, et le choix opéré par Felice n'est pas de nature à faire gonfler la valeur de son arrière droit.

Mazzù n'a jamais laissé Mogi influencer ses choix, même si son ancien agent et lui étaient conscients, à son arrivée au club, que la présence du super-agent au Mambour pourrait être une entrave au bon déroulement de son règne à la tête du vestiaire carolo. Mais excité par la perspective d'une aventure en D1, ils auraient alors décidé de passer au-dessus de cet écueil. La relation, tendue d'emblée, aurait fait place à un malaise persistant, qui aurait participé au flirt de Mazzù avec le Standard lors de la désormais célèbre " affaire des SMS ".

Rumeur ou vérités ? Selon certaines voix au sein du club, les relations entre Mazzù et Mogi " ne sont pas les meilleures, mais elles sont surtout inexistantes. Les rapports entre eux sont très rares ". C'est précisément ce manque d'emprise sur le coach des Zèbres qui agacerait Mogi Bayat, et qui fait que l'agent n'aurait certainement pas vu d'un mauvais oeil un départ de l'entraîneur de Charleroi à l'aube de cette nouvelle saison.

Par Guillaume Gautier, avec Thomas Bricmont

Retrouvez l'intégralité de l'article consacré au Sporting Charleroi dans votre Sport/Foot Magazine