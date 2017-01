Mladenovic et Belfodil devant la Commission des litiges mardi

Lundi, le parquet de la fédération a proposé une journée de suspension et 400 euros d'amende au défenseur serbe, et trois journées de suspension (2 effectives et 1 avec sursis) et 800 euros d'amende à l'attaquant algérien des Rouches. Le Standard et les deux joueurs ont refusé ces propositons et viendront donc se défendre mardi à la Maison de verre.

Mladenovic a reçu une carte rouge après seulement 70 secondes dimanche sur le terrain d'Anderlecht, pour une faute sur Alexandru Chipciu. "Mladenovic a donné un coup en direction du visage de son adversaire", relève dans son rapport l'arbitre de la rencontre, Bart Vertenten.

Belfodil a été exclu en toute fin de match pour un coup de pied sur Isaac Kiese Thelin.

Les deux dossiers seront traités mardi par la commission des litiges. Si elle suit l'avis du parquet, Mladenovic manquera le match contre Courtrai du 4 février. Belfodil serait lui absent samedi face à Courtrai et le 12 février à Waasland-Beveren.

Eric Deflandre, l'entraîneur-adjoint du Standard, s'est pour sa part vu proposer 400 euros d'amende pour un geste de désapprobation adressé aux directeurs de jeu.