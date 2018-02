Mircea Rednic remercié par Mouscron

Le Roumain, qui avait succédé à Glen De Boeck en décembre 2016, avait sauvé le club de la relégation en D1B, et poursuivi sur la lancée au début de la saison en cours. A trois minutes près il aurait brandi le scalp du Standard (4-3), l'équipe en forme du moment, dimanche passé à Sclessin lors de l'avant-dernier match de la 26e journée.

Son contrat, prolongé l'été dernier, expirait en fin de saison.

Avec 29 points, 8 de plus que l'AS Eupen, la lanterne rouge de la série, à quatre journées de la fin de la saison régulière, l'Excel Mouscron, 12e, est bien parti pour assurer son maintien en Jupiler Pro League de football, qui constituait l'objectif de la saison.

Les résultats ne sont plus au rendez-vous, précise toutefois le club mouscronnois dans son communiqué. "Avec seulement 13 points récoltés lors des 18 dernières rencontres (et 3 lors des six plus récentes, ndlr), la direction se devait de réagir. D'autant que dans ses dernières déclarations à la presse, Mircea Rednic nous a démontrés qu'il n'était plus en phase avec notre projet. Celui-ci porte sur les cinq prochaines années, et nous sommes sur le bon chemin pour le réaliser. Mais nous ne brûlerons pas les étapes. Notre club est ambitieux, mais pas à n'importe quel prix..."

L'intérim est assuré par l'entraîneur-adjoint Laurent Demol. "Nous sommes sur plusieurs pistes pour trouver le profil qui correspondra le mieux à notre projet", conclut le communiqué.

Le prochain match opposera de Mouscron à Waasland-Beveren (9e, 34 points) dimanche soir (20h00).