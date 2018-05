Mignolet : "Râler? Ça ne sert à rien"

Simon Mignolet à propos...

...de sa situation actuelle à Liverpool : "Un gardien doit obtenir de la confiance et établir la connexion avec ses défenseurs. La seule manière d'y parvenir, c'est de jouer ensemble. Selon moi, le gardien numéro un joue chaque semaine ou au moins la majorité des matches de Premier League et de Ligue des Champions. La saison passée, la succession des matches m'a permis de trouver et de garder mon rythme. Aux alentours de Noël, on a quasiment changé de gardien à chaque match et contre Arsenal, j'ai commis une erreur sur un tir de Granit Xhaka. Mon remplacement s'est produit peu après. C'est très dur mais j'essaie de l'accepter et de rester affûté."

...du soutien de Roberto Martinez : " Roberto m'a toujours soutenu, même dans les moins bons moments. Je lui en suis reconnaissant. Il a remarqué que j'étais bien dans le groupe, que j'avais ma valeur, sur le terrain comme en dehors."

...de sa relation avec Jürgen Klopp : "Nous avons discuté. Je lui ai souvent dit que je n'étais pas satisfait de ma situation actuelle. A trente ans, on veut jouer chaque semaine. La grande différence par rapport à la saison précédente, c'est que je ne suis pas dans le but. Ça ne change pas la relation personnelle mais ça affecte la professionnelle. (Sourire) Je ne râle pas. Parce que je ne pense pas que ça aurait un effet. Parfois, on dit que je suis trop gentil. Mais j'essaie de réfléchir : quel avantage puis-je retirer de mon comportement?"

...de son futur : "J'ai encore un contrat de trois ans. Je ne peux donc pas opérer mon choix seul : je dépends aussi de la volonté du club."

Par Peter t'Kint

