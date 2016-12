Michel Preud'homme remporte le trophée Raymond Goethals 2016

Michel Preud'homme a reçu la préférence sur Felice Mazzu (Sporting de Charleroi) et Francky Dury (Zulte Waregem). Michel Preud'homme, 57 ans, a conquis le titre avec Bruges pour la première fois depuis 11 ans.

Brillant gardien du Standard et de l'équipe nationale, le Liégeois avait embrassé une carrière d'entraîneur qui lui a permis de prendre en main le Standard à deux reprises, en 2001/2002 et de 2006 à 2008, année du premier titre du club liégeois depuis 25 ans. Son passage à La Gantoise de 2008 à 2010 (avec une Coupe de Belgique) a aussi été couronné de succès avant un détour par Twente (2010-2011) puis par l'Arabie Saoudite et deux saisons à Al-Shabab. Il est arrivé au Club en 2013, conquérant la Coupe de Belgique en 2015, soit le premier trophée brugeois depuis 8 ans. Son contrat court jusqu'en 2019. Il est nominé comme coach de l'année au Gala des Sports samedi.

Après Arie Haan (2013), Bernard Tapie (2014) et Rob Rensenbrink (2015), c'était au tour de Laszlo Bölöni, ancien international roumain (108 sélections) du Steaua Bucarest et du Racing Jet Bruxelles, qui était invité à remettre ce Trophée. Champion de Belgique comme entraîneur en 2009, Bölöni était passé aussi par le banc de touche du Standard.

Le Trophée Raymond Goethals est attribué au meilleur coach belge de l'année en cours, actif en Belgique ou à l'étranger, pour le compte d'un club ou d'une fédération. Eric Gerets, alors sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, a été le premier lauréat en 2011. Peter Maes (Lokeren) lui a succédé en 2012, Francky Dury (Zulte Waregem) en 2013, Marc Wilmots (Diables Rouges) en 2014 et Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise) en 2015. Raymond Goethals, décédé le 6 décembre 2004, est considéré comme le meilleur entraîneur belge de l'histoire.