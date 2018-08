Maxime Lestienne: "Le Standard était le meilleur choix car j'ai besoin de stabilité"

Après avoir quitté Bruges en 2014, Lestienne a pas mal voyagé: recruté par le club qatari d'Al-Arabi, il a tout de suite été prêté au Genoa (Italie) en 2014-2015 puis au PSV Eindhoven en 2015-2016. En 2016, il a rejoint le Rubin Kazan avant d'être transféré en janvier 2018 à Malaga.

Lestienne effectue donc son retour en Belgique. Il s'est engagé pour quatre ans au Standard. "J'ai pris le temps pour prendre ma décision. Le Standard était le meilleur choix, car j'ai besoin de stabilité dans ma vie pour mes deux enfants et ma femme", a-t-il expliqué. "Je viens pour donner le meilleur de moi-même et j'espère que je pourrai revenir à mon meilleur niveau", a-il ajouté. "Je connais le Standard. Je sais que c'est un club spécial grâce à ses supporters. Ils attendent beaucoup cette saison et on a tout pour réussir, mais on doit encore travailler beaucoup."

A Sclessin, il devra faire oublier Edmilson Jr, parti au Qatar. "Junior a fait de bonnes choses ici. J'espère que j'en ferai aussi."

Au Standard, Lestienne retrouvera Michel Preud'homme, qui était son entraîneur à Bruges. Le joueur connaît donc déjà le système proné par 'MPH', ce qui pourrait faciliter son adaptation en bord de Meuse.