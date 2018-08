Malines peut compter sur un lien très fort avec ses supporters

Malgré sa relégation, Malines a déjà écoulé plus de 10.000 abonnements. C'est beaucoup plus que toutes les autres formations de D1B et même que les équipes moyennes de D1A. Même en déplacement, le club peut compter sur ses supporters, plus que jamais. Ils ont fait la file pour le premier match contre OHL et Roulers a également écoulé ses billets comme des petits pains.

