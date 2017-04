Malines passe en tête du groupe A des playoffs 2

Un but à la 42e minute de Nils Schouderden aura suffi à Malines pour se débarasser de Saint-Trond et se positionner en tête de son groupe, le A. Malines (12 pts) compte deux points d'avance sur l'Union (10 pts) et cinq sur Saint-Trond troisième avec sept points. Pour rappel, le Standard, battu par Waasland-Beveren mardi, est dernier de son groupe avec 2 points et zéro victoire.

Dans le groupe B des playoffs 2, on reste plutôt sur un statu quo. Le leader Genk a mené au score face à Eupen grâce à un but de Malinovsky (20e) avant d'être rejoint en deuxième période suite à un but de Luis Garcia sur pénalty (51e). Dans l'autre match du jour, Mouscron a obtenu un partage in extremis contre Lokeren. Les Hurlus ont ouvert le score via Nathan Kabasele (42e) avant de voir Lokeren renverser la situation grâce au but de Koen Persoons (52e) et à l'auto-goal de Thibault Peyre (88e). Celui-ci s'est racheté à la 90e minute en signant le but du 2-2 définitif.

Genk est toujours tranquillement en tête de ce groupe B avec 13 points, soit cinq de plus que Courtrai (8 pts). Eupen est troisième avec sept points, devant Lokeren (6 pts) et Mouscron (4pts). Roulers est dernier avec un point.