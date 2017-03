Malines et le Standard se retrouvent en Play-off II

Yannick Ferrera était pourtant sur le point d'offrir à Malines le premier ticket de son histoire pour le Play-off I. Mais ce beau rêve a explosé comme la grenouille de la célèbre fable à la Ghelamco Arena, où La Gantoise n'a en effet pas laissé passer sa dernière chance de supplanter le Malinwa, balayé 3-0.

Du coup on va avoir droit à un nouvel épisode des retrouvailles entre Malines, 7e, et le Standard, 9e, dans le Groupe A du Play-off II. On sait que les deux clubs qui ont entre autres échangé leurs entraîneurs, Ferrera et Aleksandar Jankovic, en septembre dernier, sont aussi chacun fournisseur de l'autre en joueurs.

Si la déception ravage les coeurs malinois, c'est par contre la honte qui fait baisser la tête aux Rouches, au terme d'une saison qui fera date, mais de bien triste façon, dans l'histoire de ce club mythique.

A eux de faire enfin honneur aux glorieux anciens, au blason, lors des prochains duels qu'ils n'avaient jamais imaginé devoir engager contre Saint-Trond (où le Standard a autrefois recruté Yannick Ferrera, Edmilson et d'autres), Waasland-Beveren, le Lierse et l'Union Saint-Gilloise.

Au moins le Standard a évité le Racing Genk, l'équipe en forme du moment mais trop tard, qui se retrouve également en Play-off II comme il y a deux ans malgré une démonstration, 0-4, à Westerlo, relégué.

Le sort du club limbourgeois dépendait en effet des résultats de La Gantoise - Malines (3-0) et Lokeren - Charleroi (0-0) qui ne lui ont pas été favorables. Ses adversaires dans le Groupe B du P-O II seront Courtrai, Lokeren, l'AS Eupen, l'Excel Mouscron et Roulers.

Le Play-off II comprend pour la première fois douze équipes et non plus huit, soit dix journées en aller-retour dans chaque groupe. Toutes les équipes à égalité sur la ligne de départ avec zéro point. Les deux vainqueurs de groupes, à condition d'avoir la licence européenne, s'affrontent dans un test match sur le terrain de l'équipe la meilleure classée dans la compétition régulière. Le lauréat défie ensuite une équipe du Play-off I pour le dernier ticket européen dans un barrage.

Le calendrier, dont les deux premières journées en détails, sera publié lundi après-midi

On rappellera quand même que Genk peut encore rêver de la Ligue des Champions, mais devra pour cela remporter l'Europa League. Pas évident, même s'il a déjà un pied en quart de finale...