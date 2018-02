Malines empêche Gand d'aligner une dixième victoire d'affilée à domicile (2-2)

Au classement, les Buffalos (44 points) qui n'avaient plus perdu un seul point à domicile depuis le 24 septembre (0-1 contre Zulte Waregem) restent 4e et Malines (23 points) 15e, porte à 2 points son avance sur la lanterne rouge Eupen (battu 3-2 à Zulte Waregem samedi).

Il n'en fallait pas plus pour gonfler le moral des Malinois: une passe en profondeur de Rits, Tainmont devance Thomas Foket et ouvre la marque (2e, 0-1). Par Samuel Kalu et Yuya Kubo, La Gantoise a mis la pression, mais les visiteurs ont réagi en tentant de profiter des espaces libres derrière Deiver Machado et Foket.

Sur une reconversion, Elias Cobbaut a devancé Foket et son centre mal dévié par Lovre Kalinic aboutit à point nommé dans les pieds de Rits (19e, 0-2). Malines a aussitôt coulé du béton armé devant son rectangle pour défendre cet avantage sans lésiner sur les moyens. Yacouba Sylla (21e) et Hassane Bandé (32e) ont ainsi écopé d'un carton jaune pour un tackle à retardement. Juste ce qu'il fallait pour faire baisser le rythme et permettre à Colin Coosemans de rester maître dans son rectangle. A la reprise, Machado, peu à l'aise, a laissé sa place à Giorgi Chakvetadze et La Gantoise a évolué avec une défense à trois. Cette disposition a permis aux Buffalos de s'installer dans le camp malinois et de mieux servir les attaquants Janga et Yaremchouk.

Suite à un bon travail de Brecht Dejaegere, le ballon est arrivé dans les pieds de Kalu, lequel a servi Janga (57e, 1-2). Le joueur de Curaçao a fait mouche de la tête, relançant le match. Kubo a ensuite offert le but de l'égalisation à Yaremchouk (72e, 2-2). Gand a poursuivi sur sa lancée mais Coosemans l'a empêché d'aligner une 10e victoire à domicile d'affilée depuis l'arrivée d'Yves Vanderareghe.