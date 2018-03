Malines descend en D1B, mais promets de revenir

L'attaquant français de Malines Nicolas Verdier (31 ans), loué par Eupen où ses équipiers le trouvaient trop individualiste, a loupé deux grosses occasions à la fin du match contre Waasland-Beveren. S'il les avait transformées, Malines se serait imposé 4-0 et les 16.000 supporters auraient explosé de joie. Mais il n'a pas inscrit le moindre but en six matches et c'était la consternation à l'AFAS Arena au moment du verdict : Malines descend.

