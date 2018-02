Malines bat Eupen et lui cède la lanterne rouge

Vu le contexte, les occasions ont été plutôt rares dans ce match à six points.

Hassane Bandé a gaspillé une occasion de donner l'avantage aux Malinois en 1e mi-temps (35e). L'attaquant burkinabé a de nouveau donné des sueurs froides aux Pandas en 2e mi-temps (63e) mais il a manqué sa reprise.

Nicklas Pedersen, monté au jeu à la 56e minute, eut également l'ouverture du score au bout du pied (70e) mais Van Crombrugge déviait en coup de coin.

On retrouvait Bandé et Pedersen à la base de l'unique but de la rencontre, tombé à la 71e minute. Bandé s'infiltrait dans la surface eupenoise et servait Nicklas Pedersen, qui poussait le cuir au fond des filets d'Eupen.

Malines cède ainsi la lanterne rouge à son adversaire du jour, à quatre journées de la fin de la phase régulière du championnat.

Les Malinois ne sont toutefois pas encore sauvés. Les quatre journées restantes leur proposent un programme compliqué, avec des matches à Gand et au Standard et à domicile contre Charleroi et Waasland-Beveren. Dans le même temps, les Pandas de Claude Makelele iront à Zulte Waregem et à l'Antwerp et recevront Lokeren et Mouscron.

A Courtrai, le KVK a battu l'Antwerp 4-0. Les Kerels sont 7e avec 36 points, à 1 unité de l'Antwerp.