Maintenant place à la Ligue des Nations pour les Diables

La Ligue des Nations a été créée afin de donner une nouvelle dimension à la série de matches amicaux que les équipes nationales disputent. Les 55 pays affiliés à l'UEFA y prennent part. Enjeu ? Une place à l'Euro 2020. Nous vous épargnons les détails mais, grâce à ce nouveau tournoi, les petits pays ont aussi une chance de se qualifier pour l'Euro 2020, auquel 24 équipes participeront.

En Ligue des Nations, les 55 pays de la zone UEFA sont répartis en quatre divisions : A, B, C et D. La division A reprend les pays possédant le meilleur coefficient UEFA, la D étant réservée aux moins bien classés. Les meilleurs se rencontrent donc, les moins bons aussi. La Division A comprend quatre groupes. La Belgique est dans le groupe 2, avec l'Islande et la Suisse.

Les Diables Rouges sont bien tombés car les autres groupes sont bien plus difficiles : Allemagne, France, Pays-Bas (groupe 1) ; Portugal, Italie, Pologne (groupe 3) ; Espagne, Angleterre, Croatie (groupe 4). Dans chaque groupe, tous les pays se rencontrent. Le programme des Diables Rouges est le suivant : Islande - Belgique (11 septembre), Belgique - Suisse (12 octobre), Belgique - Islande (15 novembre) et Suisse - Belgique (18 novembre).

La question est de savoir dans quelle mesure les grands pays prendront la Ligue des Nations au sérieux. Le tirage au sort pour la phase de qualification de l'Euro a en effet lieu le 2 décembre. Les 55 pays de la zone UEFA seront répartis dans 10 poules de cinq ou six. Les deux meilleurs par groupe seront directement qualifiés pour l'Euro tandis que la Ligue des Nations, à laquelle 55 pays participent également, ne donnera droit qu'à quatre tickets pour l'Euro.