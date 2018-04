Lukasz Teodorczyk offre les 3 points du topper à Anderlecht

Cette fois ce sont encore les Bruxellois, sur le même score d'1-0, un but signé de la tête par Lukasz Teodorczyk, lequel n'arrête pas d'adresser des bras d'honneur à ses détracteurs, qui ont gagné. Bruges ne s'est d'ailleurs plus imposé au Parc Astrid depuis le 9 septembre... 1999. Mais l'écart est de 3 points.

Or le programme de la 4e journée mercredi est a priori plus favorable au Club, qui recevra Charleroi, qu'au Sporting, contraint d'affronter le Standard dans son enfer de Sclessin. Le match qui a démarré sur les chapeaux de roue a failli prendre tournure dès la 5e minute lorsqu'un violent tir d'Abdoulaye Diaby s'est fracassé sur la transversale. Anderlecht réagit, mais le gardien visiteur russe Vladimir Gabulov ne se laissa surprendre ni par Pieter Gerkens (9e), ni par une tête de Josué Sa sur un corner de Sven Kums (10e), ni par Lazar Markovic (22e), ni surtout par une frappe de Lukasz Teodorczyk (30e), le futur héros du match. Matz Sels a lui dû attendre le temps additionnel de la mi-temps pour se distinguer en sortant de son but afin d'arriver avant Diaby sur un long ballon en profondeur. Teodorczyk, l'arme fatale des mauves, porta finalement Anderlecht aux commandes en reprenant victorieusement de la tête un coup-franc d'Adrien Trebel à la 52e.

L'entraîneur brugeois Ivan Leko effectua ensuite deux changements - Wesley et Jordy Clasie à la place de Lior Refaelov et Stefano Denswil - qui allaient sensiblement améliorer la rendement de son équipe. Sels dut ainsi neutraliser une reprise à bout portant mais faible de Diaby à la suite d'un corner de Ruud Vormer dévié de la tête par Hans Vanaken vers le Malien à la 71e. Diaby n'en resta pas là, et eut la malchance d'égaliser à 10 minutes de la fin dans une position hors-jeu qui n'échappa pas à l'assistance video, après avoir dribblé Sels. Ce dernier dut encore repousser un excellent tir d'Anthony Limbombe dans le temps additionnel, puis fut tout heureux de voir Jelle Vossen, qui avait remplacé Diaby, manquer la transformation d'un centre diabolique dont le Soulier d'Or Vormer a décidément le secret...