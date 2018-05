Lokeren affrontera Zulte-Waregem en finale des PO2

Les Waaslandiens ont rapidement ouvert le score grâce à leur homme en forme Jose Cevallos (3e) avant de faire le break quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Guus Hupperts (10e). Les Anversois ont eu le mérite de revenir au score suite à des réalisations de Tom van Hyfte (43e) sur penalty et d'Octavio (47e). Le gardien du Beerschot Wilrijk Rafael Romo poussait malencontreusement le cuir au fond de ses propres filets à la 68e et permettait à Lokeren de reprendre l'avantage. En fin de rencontre, Robin Soder a assuré la victoire des Flandriens d'un tir lobé qui a été validé par le video assistant referee (VAR).

Dans les autres rencontres du groupe B, Ostende a étrillé Eupen sur sa pelouse (0-4) grâce aux buts de Richairo Zivkovic (43e), Knowledge Musona (53e), Ramin Rezaeian (82e) et Zinho Gano (88e). Saint-Trond, pour sa part, a obtenu les trois points de la victoire sur le terrain de l'Antwerp (1-2). Jonathan Legear (26e) et Chuba Akpom (33e) ont donné une avance de deux buts aux visiteurs avant que Reda Jaadi ne réduise le score en début de seconde période.

Au classement, Lokeren (20 points) est premier. Suivent Saint-Trond (16 points), l'Antwerp (14 points), Ostende (11 points), Eupen (8 points) et le Beerschot Wilrijk (4 points).