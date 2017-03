"Les U19 sont tous talentueux mais pas exceptionnels"

Les jeunes Belges rêvent du tremplin que peut constituer l'EURO U19. Pour se qualifier pour le tour final en Géorgie, du 2 au 15 juillet, ils doivent devancer la Suède, l'Italie et l'Irlande dans le mini-tournoi organisé cette semaine. Seul le vainqueur est qualifié mais les Belges ont un avantage : ils savent comment s'y prendre.

Cette génération s'est déjà qualifiée pour l'EURO U17 et le Mondial. Disposerions-nous d'une nouvelle levée en or ? Son entraîneur, Gert Verheyen : " Non car ma sélection ne correspond pas tout à fait au noyau du Chili. C'est un phénomène classique : il peut se passer beaucoup de choses entre 17 et 19 ans. D'autres joueurs ont émergé. En outre, une sélection n'est jamais qu'un instantané. Ce n'est pas que nous ne reprenons plus des footballeurs qui ont livré deux mauvais matches mais d'autres sont apparus et il est difficile de les ignorer".

La plupart de tes joueurs sont affiliés à de grandes équipes, ce qui complique leur passage en équipe A. Après le Nouvel-An, on pense aux PO1 puis au titre...

VERHEYEN : Certainement. Faire banquette ne compte pas. Ce qu'il faut, c'est du temps de jeu. De fait, c'est plus difficile quand on est dans une grande équipe. Encore que... Origi a aussi joué sous mes ordres alors qu'il était en équipe première de Lille. Puis tout s'est précipité. C'est le premier pas le plus difficile. Ceci dit, ce sont tous des joueurs talentueux mais ils ne sont pas exceptionnels. Car les talents exceptionnels jouent déjà en équipe première à 18 ou 19 ans. Le succès au Chili était beau mais il n'a pas été obtenu grâce à des talents individuels d'exception.

Bob Browaeys, leur sélectionneur à l'époque, a tiré la même conclusion. Il trouvait ses joueurs très raisonnables, qualifiant même certains d'entraîneurs en devenir, de garçons qui pensaient déjà comme des entraîneurs.

VERHEYEN : Certains participent en effet à ma réflexion. Nous communiquons bien sur le plan tactique. Je leur pose des questions. Je ne me mets par sur une estrade pour leur faire un exposé ex-cathedra. Jusqu'à présent, ils ont très bien travaillé. Nous avons joué sept matches, dont trois de qualification, pour atteindre ce tour et nous en avons gagné cinq, pour deux nuls.

Quelle sorte de footballeurs nous livrent nos clubs, actuellement ?

VERHEYEN : La formation de base s'est nettement améliorée partout, du moins depuis mon époque. Ils jouent tous très bien. C'est à cet âge qu'on passe du football de jeunes à celui des adultes et certains sont plus rapides que d'autres. Désormais, ils ne jouent plus pour le plaisir de jouer. En catégories d'âge, on voit souvent des espaces énormes. Maintenant, ils jouent dans un système prédéterminé, apprennent à défendre de manière compacte... Je dois dire qu'ils apprennent très vite. Ils ont toujours évolué en 4-3-3 alors que je pratique le 3-4-3. Nous avons beaucoup travaillé pendant le stage de septembre : dix entraînements, deux matches. Eh bien, après, j'ai vu de très bonnes choses. Regardez tous les buts que nous avons marqués... On y retrouve énormément d'éléments que nous avons exercés.

C'est toi qui as choisi cette tactique ou les directives viennent-elles d'en haut ?

VERHEYEN : C'est ma tactique préférée mais avant de l'appliquer, je vérifie que j'ai les joueurs qu'il faut. Les jeunes sont encore très modulables. J'ai fait la même chose il y a un an avec l'année 1997 et c'était bon aussi. Ils n'ont perdu qu'une fois en onze matches. Malheureusement, c'était le plus important. Je ne reçois pas de directives d'en haut, bien que l'équipe A évolue de la même façon pour le moment. Selon moi, à partir d'un certain âge, disons les U18, quand ils passent sous mes ordres, les jeunes doivent être tactiquement souples. Ils doivent avoir appris différentes tactiques, avoir joué de plusieurs façons ou s'y être entraînés. Comme ça, ils se sont pas trop dépaysés quand ils débarquent en équipe-fanion.

La sélection Gert Verheyen a repris 18 joueurs pour le tour d'élite contre la Suède (23/3, 16 h), l'Italie (25/3, 15 h) et l'Irlande (28/3, 19 h). Les 18 : Daneels, Rigo et Verreth (PSV), De Smet et Verstraete (AA Gand), Delorge, Janssens et Seigers (RC Genk), Faes (Heerenveen), Lemoine, Teunckens et Van Vaerenbergh (Club Bruges), Mangala (Bor. Dortmund), Ryckaert (STVV), Sula (OHL), Svilar et Vancamp (Anderlecht), Vanheusden (Inter). La Belgique joue deux des matches au Freethiel beverenois : contre la Suède et l'Irlande. Le deuxième match se déroule au stade du Vigor Wuitens Hamme, qui évolue en première division amateur. Hamme était candidat à l'organisation à condition que les Diables Rouges y jouent une fois. Il a obtenu le match le plus alléchant. Les deux premiers matches sont retransmis en direct sur le Net, le troisième, décisif, est donné en direct par Proximus TV.

Par Peter t'Kint

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Gert Verheyen dans votre Sport/Foot Magazine