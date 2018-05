"Les supporters veulent être derrière nous, c'est un bon signal"

Interrogé en conférence de presse mardi, Toby Alderweireld préfère voir dans ces réactions "un signal positif, les supporters montrent qu'ils veulent être derrière l'équipe."

"Nous sommes complètement concentrés sur le Mondial", a expliqué Alderweireld. "C'est positif que le pays soit derrière nous, car en Russie nous devons tout faire ensemble. Le plus important est que nous réussissions une bonne performance."

Après le Mondial 2014 et l'Euro 2016, Alderweireld disputera son troisième grand tournoi avec les Diables. "Par rapport à l'Euro 2016, je suis un peu plus âgé et le groupe plus adulte. Nous savons tous ce qui est mieux, ce qui va arriver. Nous sommes confiants, car tout le monde sait ce qu'il va arriver", a expliqué le défenseur. "Derrière, nous avons suffisamment d'expérience et il y a une bonne organisation, même s'il est important que tout le monde reste en forme."